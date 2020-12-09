مصرف لبنان يوجه البنوك للسماح بتحويل الدولار للطلبة في الخارج

وجه مصرف لبنان المركزي البنوك للامتثال لقانون جديد يسمح بتحويل الدولار إلى الطلبة بالخارج لتغطية نفقاتهم اليومية، وذلك بعد احتجاج ذوي الطلاب الدارسين في روسيا وأوروبا.

واضطرت البنوك اللبنانية إلى منع التحويلات بعد أن انهارت العملة، وفرضت قيودا صارمة على السحب وقلصت حدود الدفع باستخدام البطاقات في الخارج حتى لم تعد تتجاوز دولارات قليلة في الشهر.

وللضغط على البنوك التجارية، نظم بعض الآباء مظاهرات متكررة خارج مقر البنك المركزي، مطالبين بالسماح لهم بإرسال أموالهم إلى أبنائهم الذين يدرسون في روسيا وأوروبا وغيرهما.

المصدر: "رويترز"