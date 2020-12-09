عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد اليهودية خلال الفترة الصباحية من اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن "61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا بلباس مدني، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية".

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: "وفا"