لبنان.. تحذيرات من "عواقب ظلم الطائفة الدرزية في تشكيلة الحريري الحكومية"

قال رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان اليوم الأربعاء، إن اقتراح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لحكومة من 18 وزيرا هي إجحاف وظلم بحق الطائفة الدرزية.

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يأتي ذلك، بعدما قدم الحريري اليوم إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومته "المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".

وحذر إرسلان، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "من له يد بهذا الإجحاف من العواقب"، داعيا ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا وإلا فإن الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم".

من جهته، قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط إنه "بعد لقاء عون والحريري ننتظر الدخان الأبيض"، في إشارة إلى انتظار نتائج الاجتماع الإيجابية.

يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، وانخفاض قيمة عملته الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع، وارتفاع نسبة الفقر، والبطالة، وتشكيك اللبنانيين في الطبقة السياسية.

المصدر: RT