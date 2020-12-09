مصر تعلن نسب الشفاء من فيروس كورونا في البلاد

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 87%، حسب إحصائيات الوزارة اليومية والخاصة بمستجدات الفيروس.

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وأضافت أن مصر نجحت في مواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الإمكانيات اللازمة من مستلزمات طبية وأدوية وأجهزة تشخيص.

وأشارت إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه في جميع المستشفيات، وشددت على ضرورة عدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم زيادة الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 210 أشخاص من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103913 حالة حتى اليوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية