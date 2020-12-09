سفير الإمارات في واشنطن: هناك "بذور تقدم" نحو حل الخلاف الخليجي

ذكر سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، أن هناك "بذور تقدم" لحل الخلاف الخليجي وتعهدات "بتخفيف حدة الأمور" مع عمل أطراف الأزمة على التوصل إلى حل لإنهاء الشقاق مع قطر.

وقال العتيبة في كلمة عبر الفيديو أمام معهد هدسون أمس الثلاثاء: "أعتقد أن هناك تقدما بالتأكيد أو على الأقل بذور تقدم"، فيما يبدو أنه أكثر التصريحات الصادرة عن الإمارات وضوحا في هذا الصدد منذ أعلنت الكويت يوم الجمعة عن مباحثات لحل الخلاف.

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وقال العتيبة "هناك الكثير من التعهدات .. بتخفيف حدة الأمور نوعا ما. وإذا استمر هذا فأعتقد أنه سيكون أمرا مبشرا. أرى أن هناك فرصة لبدء عملية تخفيف حدة الخلاف على الأقل"، مضيفا أن الوقت سيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي إلى "التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة".

تصريحات العتيبة، كانت أكثر حذرا من التصريحات الصادرة عن السعودية، التي قال وزير خارجيتها الأسبوع الماضي إن تقدما كبيرا تحقق وعبر عن أمله في أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو أنه في المتناول.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب. لكن قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة، تنفي هذا الاتهام وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

ووضعت الدول الأربع 13 مطلبا للدوحة من بينها إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة تركية وقطع الصلات بجماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

المصدر: "رويترز"