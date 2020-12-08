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الأمم المتحدة تشير إلى صاروخ في ليبيا يشبه "دهلولي" الإيراني

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الأمم المتحدة تشير إلى صاروخ في ليبيا يشبه
Reuters EDUARDO MUNOZ
أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بأن تحليلا أجرته المنظمة لصور 4 صواريخ مضادة للدبابات بليبيا، خلص إلى أن أحدها "له خصائص تتسق مع صاروخ "دهلوي الإيراني".

وقال غوتيريش في تقريره نصف السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن يوم أمس الاثنين: "الأمانة العامة للأمم المتحدة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران".

وجاء في تقرير غوتيريش: "استنادا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات صفاته تتسق مع صاروخ "دهلوي إيراني الصنع".

وأضاف التقرير: "الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 لعام 2015".

 

المصدر: "رويترز"

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