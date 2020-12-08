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سوريا .. إلغاء قرار نقل معلمة بعد ضجة أثارها بسبب تعليق تحت منشور على صفحة الرئاسة

مجتمع

سوريا .. إلغاء قرار نقل معلمة بعد ضجة أثارها بسبب تعليق تحت منشور على صفحة الرئاسة
Reuters
صورة تعبيرية
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قررت وزارة التربية السورية إلغاء قرار نقل معلمة بعد جدل واسع أثاره القرار الذي جاء بعد تعليق كتبته المعلمة ويمس محافظ حلب

وبعد ما نشرته مديرية التربية في حلب وقالت فيه إن وزير التربية دارم طباع وجه بتعديل قرار نقل المعلمة الذي سبق أن نشرت ملابساته RT اليوم ذكرت المعلمة ولاء سكيف في اتصال مع RT أنها تلقت اتصالا من وزير التربية أكد فيه إن القرار تم إلغاؤه، وأضافت سكيف أنها التقت مدير التربية في حلب.


وكانت المديرية ذكرت أن القرار تم "تعديله" بإلغاء نقل المعلمة إلى ريف محافظة حلب لمسافة تعادل نحو 90 كيلومترا عن مكان سكنها، ليقضي بنقلها إلى "نفس المنطقة المعينة فيها سابقا".
وأعادت المديرية تأكيد روايتها السابقة حول أن التعليق الذي كتبته المعلمة على منشور لصفحة الرئاسة السورية ويخص محافظ حلب حسين دياب، لا علاقة له بقرار نقلها، وقالت إن السبب هو غيابها المتكرر، وأرفقت بيانها بصور عما قالت إنها وثائق تؤكد كلامها.
إلا أن تلك الوثائق كانت تخلو من أي توقيع للمعلمة.


أسامة يونس- دمشق

https://arabic.rt.com/society/1181117-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-3-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84%D9%8A-90-%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82/

المصدر: RT

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