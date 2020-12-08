أمير سعودي يقارن بين تغريدتين لمنظمة دولية عن إيران ومصر

انتقد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية لتعاطفها مع إيران وانتقادها مصر .

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وكتب الأمير السعودي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "قمة التناقض وعدم المصداقية تكشف حقيقة هذه المنظمات، فهي كانت تنادي بتخفيف العقوبات على إيران بسبب مواجهة كورونا لكنها اليوم ترفع شعار الموت لشعب مصر بذريعة الحقوق وتجاهلت مواجهة كورونا، ما نراه من هذه المنظمات دائما توجه سهام الاتهام للعرب وتتجاهل الطوام العظام في الدول الأخرى".

قمة التناقض وعدم المصداقية تكشف حقيقة هذه المنظمات, فهي كانت تنادي بتخفيف العقوبات على إيران بسبب مواجهة كورونا لكنها اليوم ترفع شعار الموت لشعب #مصر بذريعة الحقوق وتجاهلت مواجهة كورونا, ما نراه من هذه المنظمات دائما توجه سهام الإتهام للعرب وتتجاهل الطوام العظام في الدول الأخرى pic.twitter.com/00HQlZtucE — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 8, 2020

المصدر:تويتر+RT