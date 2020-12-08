سفيرة العراق في روما لـRT: البابا سيزور عدة مدن عراقية

أعلنت سفيرة العراق في روما صفية السهيل اليوم الثلاثاء أن بابا الفاتيكان سيزور عدة مدن عراقية، خلال زيارته إلى العراق في مارس المقبل.

وقالت السهيل لـRT إنها التقت البابا في زيارة خاصة خلال يونيو الماضي بعدما رفع الحجر الصحي في إيطاليا، وتحدثت معه طويلا عن أهمية زيارته إلى العراق وأهميتها بالنسبة لجميع العراقيين.

وأضافت: "البابا سيزور عدة مدن عراقية خلال زيارته المرتقبة، وهو حريص على التواصل مع جميع العراقيين وليس المسيحيين فقط، كما أن الحكومة العراقية أكدت توفيرها الفرص لتواصله مع عامة الناس في مناسبة عامة".

وقالت: "هناك حراك دبلوماسي بين بغداد والفاتيكان بدأ منذ فترة لترتيب هذه الزيارة، كما أن الجهود التي بذلتها الدولة العراقية بكافة مؤسساتها وسفاراتها ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الكاردينال لويس ساكو كانت كبيرة لترتيب هذه الزيارة".

وتابعت: "الزيارة تحمل رمزية عالية تمثل دعما للعراق عندما كان للعراق تمثيلا لدى الكنيسة الكاثوليكية بمرتبة كاردينال ممثلا بلويس ساكو، وهي كبيرة ورفيعة بحد ذاتها للعراق والعراقيين والمشرق، وهي رسالة أخرى لأهمية بقاء مسيحيي المشرق ومنهم العراقيين في بلدانهم وعدم الهجرة منها".

وأضافت: "كان لي شرف اللقاء بقداسته في يونيو الماضي، وتحدثنا طويلا عن أهمية زيارة العراق، لذا فإن هذه الزيارة بمثابة دعوة للعالم للمساعدة في استقرار العراق وسلامته ودعم إعادة إعماره، كما في هذه الزيارة رسائل لأهمية الاستمرار في تقوية النسيج الاجتماعي العراق وفتح آفاق جديدة في تعزيز مبدأ التعايش المشترك، ودعم وتيرة عودة المهجرين والنازحين لمناطقهم وإعادة إعمارها".

المصدر: RT