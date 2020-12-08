السعودية تعلن عن مناورات مع القوات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 -2020 بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

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وتأتي المناورات امتدادا للتمارين المشتركة بين القوات البرية بين البلدين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر ٢ (٢٠٢٠) بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات الأمريكية.#نعود_بحذرpic.twitter.com/ReF7elpPr7 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 8, 2020

المصدر: RT