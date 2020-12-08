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السعودية تعلن عن مناورات مع القوات الأمريكية

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السعودية تعلن عن مناورات مع القوات الأمريكية
@modgovksa
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 -2020 بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

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وتأتي المناورات امتدادا للتمارين المشتركة بين القوات البرية بين البلدين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

المصدر: RT

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