"سانا": قتلى وجرحى من "قسد" بهجمات في ريف دير الزور

أفادت وكالة "سانا" بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجمات شنها مجهولون على تحركاتهم وآلياتهم في ريف محافظة دير الزور.

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وأشارت "سانا" إلى "مقتل أحد مسلحي مليشيا "قسد" باستهداف مجهولين تحركاتهم في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة مسلحين من المليشيا بهجوم شنه مجهولون على أحد مواقعهم في البلدة".

وأوضحت مصادر للوكالة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في إحدى طرقات مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لـ"قسد" ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفهم، فيما قتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في قرية ضمان شمال مدينة دير الزور.

في سياق آخر ووفقا للمصادر، تصدى أهالي بلدة الطيانة شرق دير الزور لمحاولة عناصر من "قسد" سرقة محول كهربائي ومنعوهم من نقله بواسطة سيارة إلى خارج القرية.

المصدر: "سانا"