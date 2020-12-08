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على وقع المصالحة الخليجية.. قرقاش يتحدث عن علاقة مجلس التعاون مع مصر

أخبار العالم العربي

على وقع المصالحة الخليجية.. قرقاش يتحدث عن علاقة مجلس التعاون مع مصر
Reuters
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ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.

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وأكد قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" أن الإمارات تدعم  المساعي السعودية وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث في الخامس من ديسمبر الجاري، رسائل شكر إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه "إنجازا تاريخيا تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف"، مشيرا إلى أن كافة الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

المصدر: RT

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