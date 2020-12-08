على وقع المصالحة الخليجية.. قرقاش يتحدث عن علاقة مجلس التعاون مع مصر

ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.

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وأكد قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" أن الإمارات تدعم المساعي السعودية وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2020

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث في الخامس من ديسمبر الجاري، رسائل شكر إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه "إنجازا تاريخيا تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف"، مشيرا إلى أن كافة الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

المصدر: RT