أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أعلن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء.

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وأكد الأمر الأميري أن رئيس الوزراء المعين، "يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علنيا لإصدار مرسوم بتعيينهم".

وأشار إلى أن على رئيس الوزراء المكلف "تنفيذ الأمر، وإبلاغه إلى مجلس الأمة"، مضيفا أنه "يعمل به منذ تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية