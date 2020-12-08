صفاء الهاشم بعد خسارتها الانتخابات الكويتية: سأقاضي المسيئين لي عبر مواقع التواصل

أعلنت البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم أنها وكلت فريقا من المحامين لمقاضاة المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة لها على "تويتر" كتبت الهاشم: "كان المبدأ عندي قائم بعدم رفع قضايا على المغردين، لكن بعد كمية الإساءات والقذف والسب بحقي وأهلي، وكلت مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء".

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وتعهدت الهاشم بتقديم مبالغ التعويض التي ستقررها المحكمة لها إلى "الأسر المتعففة".

كان المبدأ عندى قائم إني ماأرفع قضايا على المغردين!!

لكن بعد كمية الإساءات والقذف والسب بحقي وأهلي،

وكلت مجموعة من المحامين لرصد كل الاساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها

ورفع قضايا للقضاء!

وتعهد مني أن كل مبلغ تعويض تقرره المحكمة لي سيذهب الى الاسر المتعففة pic.twitter.com/9uVGcnJSMI — safa Alhashem (@safaalhashem) December 7, 2020

المصدر: "القبس"