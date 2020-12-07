البرلمان الأوروبي منتقدا قرارا مصريا بتمديد حبس الباحث زكي: قاس وغير مبرر

اعتبر ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي تمديد السلطات القضائية في القاهرة حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما، "قرارا قاسيا وغير مبرر".

وقال كاستالدو القيادي في حركة "خمس نجوم" الإيطالية إن "الانتهاك الممنهج للحقوق المدنية في مصر يتخذ ملامح لم تعد مقبولة"، مشيرا إلى أنه يتوقع "ردة فعل قوية من الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب في السجون والاختفاء القسري".

وأكد أن الحركة والحكومة الإيطالية "ستسعيان بقوة حتى يتم إطلاق سراح زكي، وكذلك جميع النشطاء الآخرين الذين ما زالوا في السجن، دون شرط".

وألقي القبض على الباحث باتريك جورج زكي في فبراير الماضي فور عودته لقضاء إجازة من إيطاليا حيث يدرس الماجيستير.

ويواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة.

المصدر: "آكي الإيطالية"