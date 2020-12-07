إصابة 55 شخصا إثر تسرب لغاز الكلور بمحطة لمياه الشرب بمصر
Reuters
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أفادت السلطات المصرية بإصابة 55 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب المجاورة لجسر القنطرة بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد.
وذكرت السلطات المحلية، أن تسرب الكلور حدث في الساعة الخامسة بعد الظهر، وتم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.
وقال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن أكثر من نصف المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج وأشار إلى أنه تم تحديد موقع التسرب والسيطرة عليه.
المصدر: الشروق نيوز