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الاتحاد التونسي للشغل يدين "صمت الغنوشي على تنامي العنف في البرلمان"

أخبار العالم العربي

الاتحاد التونسي للشغل يدين
Reuters
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أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع النواب ضحايا العنف، منددا "بصمت رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبة البرلمان".

ودعا الاتحاد رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى اتخاذ إجراءات واضحة للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف، مشيرا إلى أن ''الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة''.

 كما استنكر ''صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل''، منددا بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية.

وأعرب الاتحاد عن اعتزازه بما حققته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.

المصدر: موزاييك أف أم

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