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وزير جزائري يتهم المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار مع البوليساريو

أخبار العالم العربي

وزير جزائري يتهم المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار مع البوليساريو
Reuters
أزمة الصحراء - أرشيف
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اعتبر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر أن قضية الكركرات انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار، وبطبيعة الحال أي نزاع مسلح يخلق توترا لدى دول الجوار".

وأضاف: "السلوك المغربي تسبب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلح، وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا".

وتابع: "ندعو السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الاتحاد الإفريقي، عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم والأمن، الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية".

المصدر: "النهار" + "سبوتنيك"

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