وزير جزائري يتهم المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار مع البوليساريو

اعتبر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر أن قضية الكركرات انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار، وبطبيعة الحال أي نزاع مسلح يخلق توترا لدى دول الجوار".

وأضاف: "السلوك المغربي تسبب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلح، وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا".

وتابع: "ندعو السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الاتحاد الإفريقي، عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم والأمن، الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية".

المصدر: "النهار" + "سبوتنيك"