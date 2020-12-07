السيسي يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن
Reuters
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، على أن مصر "لن تتخلى أبدا عن أشقائها في لبنان".
وأكد السيسي أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على تكثيف الجهود لدعم لبنان.
من جهته لفت ماكرون إلى أن "لبنان يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب"، مشددا على أن "الشعب اللبناني لا يجب أن يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية".
المصدر: النشرة