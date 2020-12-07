مسؤول ليبي ينصح إيطاليا بطلب وساطة فرنسا لحل أزمة صياديها المحتجزين لدى خليفة حفتر

قال صلاح الدين النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية إن حل أزمة الصيادين الـ 18 المحتجزين في بنغازي بليبيا لدى "الجيش الوطني"، الذي يقوده خليفة حفتر، يمر عبر وساطة فرنسا.

جاءت نصيحة النمروش، الذي وقع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا الجمعة الماضي في روما، في حوار أجرته معه صحيفة "آل جورنالي" الإيطالية تم نشره أمس الأحد.

وقال النمروش للصحيفة بشأن الصيادين الصقليين، الذين اعتقلوا في المياه الإقليمية الليبية، "سألني وزير خارجيتكم (لويجي دي مايو) كيف يمكننا المساعدة؟ أجبته: أن إيطاليا جزء من الاتحاد الأوروبي وعليكم توجيه الطلب إلى فرنسا"، لأن وزير خارجيتها "جان إيف لودريان يتمتع بعلاقات جيدة مع حفتر".

وأكد النمروش أن فرنسا، من وجهة نظره، قادرة على "التدخل بشكل إيجابي في هذه القضية".

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المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية