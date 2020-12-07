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السيسي يؤكد لماكرون ضرورة عدم الإساءة لأي رموز دينية

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السيسي يؤكد لماكرون ضرورة عدم الإساءة لأي رموز دينية
Reuters
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة عدم ربط الإرهاب بالدين، مطالبا بعدم الإساءة للرموز الدينية.

وقال الرئيس المصري: "المسلمون في العالم إذا افترضنا أنهم مليار مسلم، إذا قام 1% بأعمال متطرفة هذا لا يعني أن الجميع متطرف".

وتابع: "أكدت في مباحثاتي مع ماكرون على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمقدسات".

وقال الرئيس المصري إن مصر تتعامل بهدوء وتوازن مع مشكلة الإرهاب رغم أنها أكثر الدول التي دفعت ثمنا باهظا لممارسات الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "استشهد من المصريين من كل طوائف الشعب حتى أشقائنا من المسحيين دفعوا ثمنا في مواجهة هذا التطرف"، مضيفا:" وبقول إن مصر أكثر دولة في المنطقة عانت من الإرهاب".

المصدر: RT

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