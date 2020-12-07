اجتماع مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 12

يجتمع الاثنين مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 12 برئاسة كل من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ونظيره لدى الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مناصفة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يهدف اجتماع وفدي الطرفين، عبر الفيديو، إلى تقييم اتفاق الشراكة بينهما، الذي سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن دعا إلى مراجعة بعد جوانبه التي اعتبرها غير منصفة لمصالح بلاده.

وأوضح بيان الوزارة الجزائرية أنه "خلال هذا الاجتماع لأعلى هيئة تنسيق وحوار سياسي منصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيجري الجانبان تقييما شاملا للعلاقات وللتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما الجوانب المتعلقة بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك بخصوص تنفيذ اتفاق الشراكة".

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وأضاف أن الطرفين سيبحثان "الأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة وسيتبادلان وجهات النظر حول قضايا التنقل ذات الصلة بملف الهجرة في جوانبه الثنائية والشاملة".

المصدر: صحيفتا "L’Expression" و"الشروق" الجزائريتان