فيديو.. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا

أفادت مراسلتنا اليوم الاثنين، بوقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صادر عن المتحدث باسمها للإعلام العربي إنه "خلال نشاط ميداني لأفراد الشرطة ووحدة المستعربين التابعة لشرطة الحدود في منطقة معبر قلنديا، وقعت أعمال عنف وشغب خطيرة حيث تم إلقاء حجارة وأغراض ثقيلة من الأسطح، ما شكل خطرا على حياة أفراد الشرطة".

وأضاف البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 6 عناصر من الشرطة، عولج عدد منهم في المكان، فيما نقل آخرون لتلقي العلاج في المركز الطبي"، مشيرا إلى أن "أفراد الشرطة ردوا بإطلاق النار واستخدام وسائل لتفرقة الحشد".

وقالت الشرطة إن "قوات الجيش سارعت إلى المكان، وألقت القبض على مشتبه بهم، ثم غادرت".

المصدر: RT