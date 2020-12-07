صفاء الهاشم متحدثة عن خسارتها: ضحكت عندما رأيت النتيجة

نقلت صحيفة "القبس" عن البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم قولها إنها ضحكت حين ظهرت النتيجة، لأنها رأت "الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان".

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ووصفت الهاشم نتائج الانتخابات التي خسرتها بأنها "أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر".

وقالت العضو السابقة في مجلس الأمة الكويتي في تصريحها "إن الحديث عن دعم المرأة كان بهرجة إعلامية تعد مسخا لأن النتائج أظهرت، وفق وجهة نظرها، أن هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي مضيفة، أنه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم".

وشددت الهاشم على أنها "مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه النتيجة، لأنني واثقة ومتمكنة من أهل الكويت وأهل دائرتي".

وكشفت في هذا الصدد أنها "ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني في نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد إن كان الأمر ليس لمصلحة أهل الكويت".

المصدر: القبس