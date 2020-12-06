"أ ف ب": ماكرون سيعيد بحث ملف حقوق الإنسان في مصر مع السيسي

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن قصر الإليزيه أكد نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة طرح قضية حقوق الإنسان على طاولة المباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور باريس.

وقالت الوكالة إن ماكرون أعرب في وقت سابق عن أسفه لعدم تقدم الوضع في مصر "بالاتجاه الصحيح" بسبب سجن "مدونين وصحافيين وناشطين".

وأضافت أن اللقاء سيجري في أجواء أفضل بعد الإفراج عن 3 من مسؤولي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الذين أثار اعتقالهم في نوفمبر غضبا في فرنسا ودول أخرى.

وسيلتقي السيسي صباح الاثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس البرلمان ريشار فيران، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.

وسيتوجه السيسي الثلاثاء إلى قوس النصر ليضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول قبل أن يلتقي رئيس الوزراء جان كاستيكس ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.

المصدر: "أ ف ب"