نقل رجل الأعمال المصري صفوان ثابت إلى سجن طرة

قالت مصادر أمنية مصرية إن الجهات المختصة نقلت صفوان ثابت إلى سجن طرة بجنوب القاهرة، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية.

وكان ثابت قد خضع للتحقيق في حضور محاميه، وخلال ذلك واجهته النيابة العامة، بالاتهامات المنسوبة له.

وقبل يومين أعلنت شركة "جهينة" التي يملكها ثابت أنه تم القبض على مالكها والتحفظ على أمواله، دون ذكر أي تفاصيل عن الاتهامات.

وكذلك لم تعلن النيابة العامة المصرية عن أي تفاصيل بشأن التحقيق.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT