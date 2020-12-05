القرية العالمية بدبي تحطم 3 أرقام قياسية جديدة في "غينيس"

حطمت القرية العالمية بدبي وهي أحد أكبر المنتزهات الثقافية بالعالم، ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بثلاثة أعمال فنية.

وتم تجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي الأول لأكبر رقم مجمع باستخدام الأعلام في العالم.

كما تم تجميع أكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر لتشكيل علم الإمارات، حيث تم استخدام 9200 تذكرة دخول للقرية العالمية ملونة بألوان العلم الإماراتي.

وأخيرا، حطمت القرية العالمية بدبي الرقم القياسي لأكبر جملة مجمّعة كتبت باستخدام الأغطية البلاستيكية، إذ استخدمت ما يزيد على 14 ألف غطاء بلاستيكي لتشكيل جملة "عيشي بلادي" من النشيد الوطني الإماراتي.

المصدر: "العين" الإماراتية