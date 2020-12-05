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لبنان.. تسجيل 12 وفاة وأكثر من 1600 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. تسجيل 12 وفاة وأكثر من 1600 إصابة جديدة بكورونا
AFP JOSEPH EID
تدابير احترازية ضد كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وزير الصحة اللبناني يحذر: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي
وزير الصحة اللبناني يحذر: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1090، والإصابات إلى 135876.

وتماثل 939 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما يعالج 379 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكان وزير الصحة حمد حسن حذر من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة الإصابات المتزايدة، مؤكدا أن الإصابات آخذة في الازدياد.

المصدر: RT

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