لبنان.. تسجيل 12 وفاة وأكثر من 1600 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1090، والإصابات إلى 135876.

وتماثل 939 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما يعالج 379 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكان وزير الصحة حمد حسن حذر من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة الإصابات المتزايدة، مؤكدا أن الإصابات آخذة في الازدياد.

المصدر: RT