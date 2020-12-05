لأول مرة منذ أوائل أبريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ أوائل أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 190 إصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 234 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الخامس من أبريل عندما تم رصد 181 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (190) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (324) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,562) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/teoZMEm887 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 5, 2020

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 14 حالة وفاة مقابل 10 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 324 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 358526 إصابة مؤكدة منها 5954 حالة وفاة و348562 حالة شفاء و4010 حالات نشطة منها 603 مرضى في حالة حرجة.

المصدر: RT