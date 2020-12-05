أردوغان يرد على انتقادات لشراكات تركيا مع قطر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية اليوم من خلال تصنيع محركات مروحيات محلية.

جاء ذلك في كلمة مصورة ألقى بها أردوغان، اليوم السبت، خلال مشاركته في مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع، وذلك عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في اسطنبول.

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وأضاف الرئيس التركي: "نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات".

كما رد أردوغان على انتقادات بعض الأوساط المعارضة لشراكات تركيا مع قطر في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال: "شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماما شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى في مشاريع الصناعات الدفاعية".

وكان رئيس حزب "المستقبل" التركي، أحمد داود أوغلو، اتهم قبل أيام أردوغان بـ"خيانة الأمانة"، وذلك على خلفية بيع 10% من بورصة اسطنبول إلى قطر.

وانتقد أحد النواب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قرار السلطات بيع مصنع لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر، مشبها ذلك بـ"بيع جيش البلاد لصالح قطر".

المصدر: الأناضول