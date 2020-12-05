محتجون يحاصرون مكان تواجد حاكم مصرف لبنان ويصفونه بـ"السارق" (فيديو)

أغلق محتجون، مساء أمس الجمعة، مداخل المعهد العالي للأعمال "ESA" في كليمنصو بلبنان، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في داخله، ووصفهم له بالـ"سارق".

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وقرع المحتجون على بوابات الحديدية، ما أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد والقوى الأمنية اللبنانية، وأطلقوا شعارات منددة بـ"السياسة المالية للبنك المركزي"، وفقا للـ"وكالة الوطنية للإعلام".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + الجديد + RT