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محتجون يحاصرون مكان تواجد حاكم مصرف لبنان ويصفونه بـ"السارق" (فيديو)

أخبار العالم العربي

محتجون يحاصرون مكان تواجد حاكم مصرف لبنان ويصفونه بـ
Reuters MOHAMED AZAKIR
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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أغلق محتجون، مساء أمس الجمعة، مداخل المعهد العالي للأعمال "ESA" في كليمنصو بلبنان، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في داخله، ووصفهم له بالـ"سارق".

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وقرع المحتجون على بوابات الحديدية، ما أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد والقوى الأمنية اللبنانية، وأطلقوا شعارات منددة بـ"السياسة المالية للبنك المركزي"، وفقا للـ"وكالة الوطنية للإعلام".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + الجديد + RT

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