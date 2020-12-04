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الجزائر تسجل تراجعا في وفيات وإصابات كورونا اليومية

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل تراجعا في وفيات وإصابات كورونا اليومية
Reuters RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 12 وفاة و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع حصيلة الإصابات والوفيات مقارنة مع الأيام الماضية التي رصدت فيها وزارة الصحة نحو 20 وفاة وألف إصابة يوميا.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2492، والإصابات إلى 86730 في عموم البلاد.

وتماثل 541 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 56079.

المصدر: RT

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