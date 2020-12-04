سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار عبوة بسيارة في ريف حلب

قتل مدني وجرح ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جنديرس في ريف حلب السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوة كانت مزروعة في سيارة، وانفجرت في الشارع الرئيسي في البلدة الواقعة شمال حلب والتابعة لمدينة عفرين والتي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا انفجارات واغتيالات متكررة، وكانت مدينة عفرين شهدت الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المصدر: وسائل إعلام سورية