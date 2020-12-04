"حزب الله" يعلن عن مقاضاة كل من اتهمه بالوقوف وراء انفجار مرفأ بيروت

أعلن إبراهيم الموسوي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لـ"حزب الله" عن تقديم دعاوى قضائية بحق مواقع إعلامية وشخصيات اتهمت الحزب بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي.

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وقال الموسوي، في تصريح للصحفيين أمام قصر العدل في بيروت "في هذه اللحظة المشؤومة وفي ظل الأجواء المشحونة سياسيا ونفسيا، انبرت جوقة من أصحاب المنابر السياسية والإعلامية، إلى كيل الاتهامات ضد حزب الله، واتهمامه بمسؤولية انفجار المرفأ".

وأكد أن "هذه الاتهامات باطلة وتشكل ظلما وعدوانا حقيقيّا واستمرارا لجريمة المرفأ​، لأنه يتم إبعاد أصابع الاتهام عن المجرم، وتوجيها إلى جهات أخرى دون أي أدلة أو براهين، ما يحض على الفتنة ويهدد ​السلم الأهلي​".

وأضاف الموسوي" قمنا بتكليف​ مجموعة من المحامين، لرفع دعاوى قضائية أمام ​القضاء​، لملاحقة كل من مارسوا التضليل والافتراء والتزوير والاتهامات ​البطالة​".

وتابع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" "نحن حريصون على الكلمة الحرة المسؤولة والوصول إلى الحقيقة أمر مقدس والاختلاف ضرورة ولا يفسد في الود قضية، ولكن الافتراء يضر بالوطن وأهله".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

واتهمت وسائل إعلام عدة "حزب الله" بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا".

المصدر: "النشرة"