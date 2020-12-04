المغرب: تفكيك خلية إرهابية خطيرة موالية لـ"داعش"

فكك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، في مدينة تطوان خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، "وقد حرض عناصرها على القيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وقادت فرق مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، العملية الأمنية التي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة.

وكشفت مصادر لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن "الأشخاص الذين جرى توقيفهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي".

وذكرت المصادر أن "المشتبه بهم حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب جنايات والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".

المصدر: "هسبريس"