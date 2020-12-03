غزة تشدد قيود كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة يوم الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، إنه "تقرر فرض حظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، اعتبارا من 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أنه تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

وأكد استمرار منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ التدابير الاحترازية في الأسواق التي تنظم بشكل اعتيادي في القطاع.

كما أشار إلى أن السلطات تدرس أيضا التحول إلى عزل عام كامل "إذا لزم الأمر".

وسجلت وزارة الصحة في غزة صباح الخميس 827 إصابة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات بالفيروس في القطاع إلى 23023، منها 122 وفاة.

المصدر: وكالات