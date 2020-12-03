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ترحيب برفع قيود السفر المؤقتة عن عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي

أخبار العالم العربي

ترحيب برفع قيود السفر المؤقتة عن عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي
Reuters
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رحبت حكومة الوفاق الوطني الليبية بقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالرفع المؤقت لتدابير المنع من السفر المفروضة على أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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وقال بيان لوزارة العدل في حكومة الوفاق إن القرار الأممي شمل "صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي" المفروض عليهم منع السفر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011.

وأضاف البيان، أن القرار جاء "موافقا لنهج حكومة الوفاق متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والخارجية، في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه، وفقا للقانون، دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق، وطالما لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة القانونية".

ترحيب برفع قيود السفر المؤقتة عن عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي

المصدر: "موقع وزارة العدل الليبية على فيسبوك"

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