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وزير الصحة اللبناني يحذر: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي

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وزير الصحة اللبناني يحذر: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي
Reuters
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن
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حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بكورونا.

وأكد الوزير أن اللبنانيين لم يلتزموا بالكامل بإغلاق لمدة أسبوعين انتهى هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن الحالات آخذة في الازدياد.

وكشف أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأسرة في المستشفيات، فإنها لن تكون كافية.

وكادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عندما أمر لبنان بالإغلاق وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من احتمال تمديد الإغلاق إذا لم يمتثل الناس لقيود مكافحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بكورونا و22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي وفيات كورونا 1055، حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهورا.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية كبيرة ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.

المصدر: "رويترز"

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