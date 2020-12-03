مجلس الوزراء القطري يصدر بيانا بعد زيارة الشيخ تميم إلى تركيا

رحب مجلس الوزراء القطري بنتائج الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي انعقدت في مدينة أنقرة، يوم الخميس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء يوم الأربعاء، بأن المجلس رحب بنتائج تلك الدورة، التي عقدت برئاسة كل من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية، أنقرة.

وأكد مجلس الوزراء القطري أن "مباحثات القمة القطرية التركية قد عكست عمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين".

مجلس الوزراء يرحب بنتائج الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي انعقدت في مدينة أنقرة يوم الخميس الماضي برئاسة سمو أمير البلاد المفدى والرئيس التركي، مؤكدا أن مباحثات القمة القطرية التركية قد عكست عمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 2, 2020

وسبق أن علق أمير قطر على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي في أنقرة، حيث قال: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية".

وأضاف تميم: "اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

أجريت مع أخي الرئيس @RTErdogan في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. pic.twitter.com/eJmkWqrfB4 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2020

من جانبه، رد الرئيس التركي على تغريدة أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "أجرينا اليوم لقاءً بنّاء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات. وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

أجرينا اليوم لقاءا بنّاء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم @TamimBinHamad والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات.

وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة. https://t.co/l9S5nakB4i — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) November 26, 2020

يشار إلى أن "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" تشكلت عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر من العام التالي.

المصدر: RT + وكالات