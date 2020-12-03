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مجلس الوزراء القطري يصدر بيانا بعد زيارة الشيخ تميم إلى تركيا

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مجلس الوزراء القطري يصدر بيانا بعد زيارة الشيخ تميم إلى تركيا
RT
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحب مجلس الوزراء القطري بنتائج الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي انعقدت في مدينة أنقرة، يوم الخميس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء يوم الأربعاء، بأن المجلس رحب بنتائج تلك الدورة، التي عقدت برئاسة كل من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية، أنقرة.

وأكد مجلس الوزراء القطري أن "مباحثات القمة القطرية التركية قد عكست عمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين".

وسبق أن علق أمير قطر على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي في أنقرة، حيث قال: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية".

وأضاف تميم: "اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

من جانبه، رد الرئيس التركي على تغريدة أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "أجرينا اليوم لقاءً بنّاء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات. وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

يشار إلى أن "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" تشكلت عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر من العام التالي.

المصدر: RT + وكالات

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