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وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، مشيدا بدور أبوظبي في المنطقة.

وكتب أشكينازي عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، باللغة العربية: "أتمنى لأصدقائي وشركائي في الإمارات عيدا وطنيا سعيدا".

وأضاف: "في السنوات الـ 49 الماضية، أصبحتم مرساة رئيسية في الشرق الأوسط. بفضل جرأة قادتكم، بدأ عصر جديد، عصر سلام بين الناس، كشركاء وأصدقاء".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا في سبتمبر الماضي ما يعرف بـ "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاق لتطبيع العلاقات وبدء التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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