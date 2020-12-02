وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني
هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، مشيدا بدور أبوظبي في المنطقة.
وكتب أشكينازي عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، باللغة العربية: "أتمنى لأصدقائي وشركائي في الإمارات عيدا وطنيا سعيدا".
أتمنى لأصدقائي وشركائي في الإمارات عيدا وطنياً سعيداً.— גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 2, 2020
في السنوات الـ 49 الماضية، أصبحتم مرساة رئيسية في الشرق الأوسط. بفضل جرأة قادتكم، بدأ عصر جديد، عصر سلام بين الناس، كشركاء وأصدقاء.@OFMUAE
وأضاف: "في السنوات الـ 49 الماضية، أصبحتم مرساة رئيسية في الشرق الأوسط. بفضل جرأة قادتكم، بدأ عصر جديد، عصر سلام بين الناس، كشركاء وأصدقاء".
يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا في سبتمبر الماضي ما يعرف بـ "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاق لتطبيع العلاقات وبدء التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.
المصدر: RT