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رئيس الأركان المصري يحضر إجراءات الاستعداد القتالي للجيش على الاتجاه الغربي

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان المصري يحضر إجراءات الاستعداد القتالي للجيش على الاتجاه الغربي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عنصر في القوات المسلحة المصرية
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حضر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فريد حجازي، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للجيش المصري على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، بالرماية بالذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على موقع "فيسبوك" أن رئيس الأركان محمد فريد حجازي، حضر إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للجيش المصري على الاتجاه الإستراتيجي الغربي والمشروع التكتيكي بجنود " بدر- 6 "، بالرماية بالذخيرة الحية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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