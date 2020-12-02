رئيس الأركان المصري يحضر إجراءات الاستعداد القتالي للجيش على الاتجاه الغربي

حضر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فريد حجازي، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للجيش المصري على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، بالرماية بالذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على موقع "فيسبوك" أن رئيس الأركان محمد فريد حجازي، حضر إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للجيش المصري على الاتجاه الإستراتيجي الغربي والمشروع التكتيكي بجنود " بدر- 6 "، بالرماية بالذخيرة الحية.

ناصر حاتم

المصدر: RT