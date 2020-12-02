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تونس.. إيقاف مديرة إذاعة حكومية ومسؤول البرمجة ومنشطين عن العمل

أخبار العالم العربي

تونس.. إيقاف مديرة إذاعة حكومية ومسؤول البرمجة ومنشطين عن العمل
RT
تونس.. إيقاف مديرة إذاعة حكومية ومسؤول البرمجة ومنشطين عن العمل
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اتخذت مؤسسة الإذاعة التونسية قرارا بإيقاف مديرة إذاعة المنستير ومسؤول البرمجة ومنشطين عن العمل وفتح تحقيق في الغرض إثر خروج برنامج "الرأي والرأي" المخالف عن الخط التحريري للمؤسسة.

وقالت الإذاعة في بيان: "بث (إذاعة المنستير) يوم الثلاثاء لبرنامج (الرأي والرأي المخالف) والذي تطرق فيه منشط الحصة ومنشطتها إلى إمكانية تدخل الجيش الوطني لفض الاعتصامات وتطور النقاش إلى حد الدعوة إلى تدخل عسكري اعتمادا على تجارب مقارنة فى دول أخرى".

وأضافت: "وباعتبار الإذاعة التونسية مرفقا عموميا تنص مدونة السلوك فيها وميثاق تحريره على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية واحترام قيم الجمهورية، فإن ما حصل يعد خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها ولذلك تقرر إيقاف مديرة الإذاعة ومسؤول البرمجة ومنشط الحصة ومنشطتها عن العمل على حين استكمال التحقيق".

وأكدت الإدارة العامة للإذاعة، تشكيل لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية وفقا لما تنص عليه مدونة السلوك في الإذاعة التونسية وميثاقها التحريري.

تونس.. إيقاف مديرة إذاعة حكومية ومسؤول البرمجة ومنشطين عن العمل

المصدر: الإذاعة التونسية

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