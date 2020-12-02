وفاة وزير الحربية المصري في عهد عبد الناصر في لندن (صورة)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن وفاة شمس بدران أحد أبرز وزراء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والذي شغل منصب وزير الحربية.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل شمس بدران، والذي وافته المنية قبل ساعات في لندن، إنهم ينتظرون بعض الإجراءات حتى يتم دفن الجثمان في مصر، كما انتهت الأسرة من الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان إلى مصر.

وكان شمس بدران، يقضي أيامه الأخيرة في بلدة بليموث البريطانية حيث توفي عن عمر يناهز 91 عاما.

وولد بدران عام 1929 في محافظة الجيزة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1948، وكان أحد أفراد القوات التي تعرضت للحصار في بلدة الفالوجا الفلسطينية، حيث تعرف على أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، وشارك فيما بعد في الثورة ضد النظام الملكي.

وتدرج شمس بدران، في المناصب حتى وصل لمنصب نائب المشير عبد الحكيم عامر، وينسب له الفضل فى تفكيك خلايا تنظيم الإخوان التي تم الكشف عنها عام 1965، وتمكن مع رجاله من انتزاع الاعترافات من عناصر الجماعة والكشف عن شبكات التمويل في الداخل والخارج.

وحسبما ذكر عدد من المسؤولين عن هذه الحقبة التاريخية فإن الرئيس عبد الناصر كان يعتزم التخلي عن الحكم لصالح شمس بدران عقب نكسة 1967، لكنه تراجع عن القرار وذكر اسم زكريا محيي الدين رئيسا للجمهورية بدلا منه في خطاب التنحي الشهير، ولاحقا قرر الرئيس عبد الناصر، إحالة شمس بدران للمحاكمة الجنائية مع مجموعة من الضباط بتهمة المسؤولية عن الهزيمة وظل في السجن حتى عام 1974.

وأفرج الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن بدران وسافر إلى بريطانيا حتى وافته المنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية