اليمن.. الحوثيون يعلنون عودة 15 شخصا من قوات الرئيس هادي إلى "الصف الوطني" بينهم قائد لواء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، عودة 15 شخصا من قوات الرئيس هادي إلى صنعاء، بينهم قائد لواء "العز" بالجوف العميد حمد الحزمي.

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وجاء في بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "المركز الوطني للعائدين استقبل اليوم بصنعاء 15 من المخدوعين وعلى رأسهم قائد ما يسمى بلواء العز في الجوف رئيس مجلس قبائل دهم العميد حمد راشد الحزمي، الذين عادوا للصف الوطني في إطار قرار العفو العام".

ونقلت الوكالة عن العميد الحزمي قوله: "لا مجال أمام اليمنيين اليوم إلا الوقوف صفا واحدا في وجه قوى العدوان وتحرير الوطن من الغزاة الطامعين في احتلال اليمن ونهب خيراته وثرواته".

وأضافت أن العائدين "جددوا الدعوة لبقية المخدوعين لاستغلال قرار العفو العام والعودة بأمن وسلام إلى الصف الوطني والعمل مع أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يجترحون ملاحم بطولية تاريخية في دحر المحتلين وتسجيل موقف وطني مشرف للأجيال."

المصدر: saba.ye