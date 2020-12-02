 
مباشر

بالفيديو.. لحظة هجوم قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة هجوم قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9xz

نشر موقع "مصر تايمز" المصري فيديو لواقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

‏وأظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاما كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون" وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع  القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة  الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏

المصدر: مصر تايمز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا