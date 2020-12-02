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أمير قطر يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ويبحث معه تطورات المنطقة

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ويبحث معه تطورات المنطقة
Reuters
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

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وجاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لمستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، في مكتبه بالديوان الأميري.

وحسب وكالة الأنباء القطرية فقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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