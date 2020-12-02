مصر تستعد لإنشاء محطتين جديدتين لتأمين نهر النيل بأمر السيسي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس السيسي، بشأن تخصيص قطعتي أرض لاستخدامهما في إنشاء محطتي شبكات معلوماتية لنهر النيل.

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وتم تخصيص قطعتي الأرض في ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.

واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين)، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.

المصدر: اليوم السابع