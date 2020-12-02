مسؤول في حزب الله: لا يمكن الاعتماد على الموقف الأمريكي لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن الاعتماد على الموقف الأمريكي لتسهيل، أو لتحسين شروط، أو لعدم عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية".

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وقال قاسم : "العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور، أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعا، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل، هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم".

وحذر نائب حسن نصر الله، من أن "المؤشرات تدل على أن لبنان يتجه إلى الهاوية، إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت"، لافتا إلى أن كل يوم يمر من دون نتائج إيجابية، هو "خسارة للبنان".

وتابع قاسم حديثه قائلا: الأفضل الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها، وإذا اتفق المعنيون على أي حكومة، فسيتعامل العالم معها، وكذلك أمريكا".

وأضاف: "أي خطوة إلى الأمام، وإن أحاطتها التهديدات، أفضل وأنجح من عدم تأليف الحكومة"، مشيرا إلى أن "التهديدات احتمال يسقط بتعاون اللبنانيين"، ومشددا على أن "الجوع والانهيار، فهما متحققان ويزدادان مع الزمن، وقليل من الشجاعة، والعمل لمصلحة الوطن، ينجز الاستحقاق الحكومي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام