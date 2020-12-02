 
مباشر

السعودية ومصر في بيان مشترك: فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية

أخبار العالم العربي

السعودية ومصر في بيان مشترك: فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9tj

أكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصرعلى أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والحل العادل والشامل لها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي، عقب اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري سامح شكري: "أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

إقرأ المزيد
السعودية ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الخليج وباب المندب
السعودية ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الخليج وباب المندب

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا