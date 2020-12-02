العفو الدولية: السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال الشهرين الأخيرين

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال الشهرين الأخيرين أي ما يقرب من ضعف الأشخاص المسجل إعدامهم العام الماضي.

ورجحت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن يكون "عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام".

وقالت المنظمة إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور".

ودعت المنظمة السلطات المصرية "إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة".

المصدر: منظمة العفو الدولية